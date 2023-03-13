İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9642
  • EURO
    20,2126
  • ALTIN
    1139.57
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus evinde Sampdoria'yı 4 golle geçti
Spor

Juventus evinde Sampdoria'yı 4 golle geçti

Juventus, İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 4-2 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti.

13 Mart 2023 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Juventus evinde Sampdoria'yı 4 golle geçti
ABONE OL

İtalya Ligi'nde Juventus ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Juventus, son sıradaki Sampdoria karşısında sıkıntılar yaşadı ama maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Juventus 11. dakikada Bremer, 26. dakikada Adrien Rabiot'un golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Sampdoria 31. dakikada Tommaso Augello ve 32. dakikada Filip Djuricic'in golelriyle durumu 22 yaparken, Juventus büyük bir şok yaşadı.

Ev sahibi Juventus'ta 64. dakikada Adrien Rabiot yeniden sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi. Juventus'ta Dusan Vlahovic, 69. dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Ancak Juventus 90+4'te Matias Soule ile durumu 4-2 yaptı ve galibiyete ulaştı.

Sampdoria'da Koray Günter maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer almadı. Ankaragücü'nden transfer Jese Rodriguez ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 38'e yükseltti. Son sıradaki Sampdoria 12 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Inter'e konuk olacak. Sampdoria, Hellas Verona'yı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.