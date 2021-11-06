Juventus, evinde son dakikada kazandı

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:35 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:35

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Juventus, Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede zirveye yaklaşmaya çalışan iki takım kozlarını paylaştı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının 73. dakikasında Fiorentinalı Nikola Milenkovic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken 90+1. dakikada Kolombiyalı futbolcusu Juan Cuadrado, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golle Juventus, sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın, bu sonuçla 3 maçtır devam eden galibiyet hasreti de sona erdi. Juventus, 18 puanla 8. sırada yer aldı.

Fiorentina ise bu sezonki 6. yenilgisini aldı. 18 puanlı Fiorentina'da 7. basamakta yer buldu.

Ligde bugün oynanan diğer maçta Spezia, Torino'yu 1-0 yendi.