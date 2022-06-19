İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
Spor

Juventus, Filip Kostic'i istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Filip Kostic'i renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

19 Haziran 2022 Pazar 17:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Juventus'un, Eintracht Frankfurt'un Sırp sol kanat beki Filip Kostic'i kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdığı öne sürüldü.

Alman basınından Sport 1'in haberine göre; Filip Kostic ile yıllık 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varan Juventus, oyuncunun kulübü Frankfurt ile bonservis pazarlıklarına başladı.

Frankfurt'a 12 milyon euro teklif eden Juventus, Alman ekibinin 20 milyon euroluk beklentisinde indirime gitmesini bekliyor. Habere göre; iki kulübün 17-18 milyon euro civarında bir ücrette buluşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Frankfurt ile 43 resmi maça çıkan Filip Kostic, 7 gol 13 asistlik katkı sağlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.