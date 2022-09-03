Juventus, Fiorentina deplasmanında 1 puana razı oldu

Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Fiorentina deplasmanına konuk oldu. Stadio Artemio Franchi'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Juventus, 9. dakikada yeni transferi Arkadiusz Milik ile öne geçerken, Fiorentina bu gole 29. dakikada Christian Kouame ile karşılık verdi.

Öte yandan Fiorentina'da Luka Jovic, 44. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Juventus 9, Fiorentina 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Salernitana'yı sahasında ağırlayacak. Fiorentina, Bologna deplasmanına gidecek.