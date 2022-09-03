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Spor

Juventus, Fiorentina deplasmanında 1 puana razı oldu

Juventus, İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

3 Eylül 2022 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
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Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Fiorentina deplasmanına konuk oldu. Stadio Artemio Franchi'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Juventus, 9. dakikada yeni transferi Arkadiusz Milik ile öne geçerken, Fiorentina bu gole 29. dakikada Christian Kouame ile karşılık verdi.

Öte yandan Fiorentina'da Luka Jovic, 44. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Juventus 9, Fiorentina 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Salernitana'yı sahasında ağırlayacak. Fiorentina, Bologna deplasmanına gidecek.

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