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Spor

Juventus, Francisco Conceiçao için kararını verdi

İtalya ekibi Juventus, geçen sezon Portekiz'in Porto takımından kiralanan Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 20:16 - Güncelleme:
Juventus, Francisco Conceiçao için kararını verdi
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İtalya ekibi Juventus, geçen sezon Portekiz'in Porto takımından kiralanan Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı.

Juventus, 22 yaşındaki Portekizli milli futbolcu Conceiçao ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Porto ise transferin 32 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kariyerine Porto'da başlayan kanat oyuncusu, 2022'de Hollanda temsilcisi Ajax'a transfer olduktan 1 yıl sonra Portekiz ekibine döntdü.

Conceiçao, geçen sezon kiralık oynadığı Juventus'ta 40 maçta 7 gol attı.

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