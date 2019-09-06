25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7295
  • 6,3302
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Juventus ile ipleri koparan Emre Can, Real Betis'e gidiyor

Juventus'ta Sarri tarafından büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Emre Can, Real Betis'e gidiyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

'Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayacağımı bilseydim Juventus’ta kalmazdım' açıklaması yapan ve teknik direktörü Sarri’ye öfke kusan yıldız futbolcu Emre Can’ın yeni adresi İspanya oluyor.

EMRE CAN REAL BETİS'LE FLÖRT HALİNDE

Maurizio Sarri tarafından Devler Ligi kadrosuna alınmayan ve yaşanan olumsuz gelişmenin ardından takımdan ayrılmayı kafasına koyan Emre Can’ın Real Betis’le görüşme halinde olduğu belirtilirken, yıldız orta sahanın La Liga’ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon Dani Martin, Nebil Fekir, Alex Moreno, Emerson, Borja İglesias gibi yıldızları kadrosuna katan ve transfere yaklaşık 75 milyon Euro para harcayan Real Betis’in Emre’yi almak için tüm şartları seferber edeceği öğrenilirken, teknik direktör Rubi’nin de Alman futbolcuyu çok istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha 4 gol 1 asist yapmıştı.

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

100 metre yaklaşanı batırıyor! Fiyatı: 286 milyon dolar

100 metre yaklaşanı batırıyor! Fiyatı: 286 milyon dolar

Bakanlıktan Salda Gölü'yle ilgili iddialara yanıt

Bakanlıktan Salda Gölü'yle ilgili iddialara yanıt

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

İmamoğlu arabasını Yenikapı'ya çekmişti... Gazetecilerin sorusuna cevap veremedi

İmamoğlu arabasını Yenikapı'ya çekmişti... Gazetecilerin sorusuna cevap veremedi

Kirli ittifak deşifre oldu: DEAŞ'ı yeniden sahaya sürmeye hazırlanıyorlar

Kirli ittifak deşifre oldu: DEAŞ'ı yeniden sahaya sürmeye hazırlanıyorlar

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Okullar açılıyor! Peki yeni eğitim modelinde öğrencileri ne bekliyor?

Okullar açılıyor! Peki yeni eğitim modelinde öğrencileri ne bekliyor?
 

POPÜLER HABERLER

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Caretta carettaya çekiçli işkence!

Caretta carettaya çekiçli işkence!

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA