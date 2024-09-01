Juventus ile Roma sessizliği bozamadı!

İtalya Ligi'nde 3. hafta maçında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Roma'da mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakiak görev yapan isimlerden oldu.

Bu beraberliğin ardından Thiago Motta yönetimindeki Juventus puanını 7'ye yükseltti. Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı Roma puanını 2 yaptı.

İtalya'da milli aranın ardından Juventus, Empoli'ye konuk olacak. Roma, Genoa deplasmanına çıkacak.