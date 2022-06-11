Juventus, İlkay Gündoğan'ın peşinde

İlkay Gündoğan, yaklaşık 6 yıldır formasını giydiği Manchester City'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak için Manchester City'den ayrılmak istediği belirtildi.

JUVE İSTİYOR AMA HAYALİ BARÇA!

Haberde oyuncuyla Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği ifade edilirken, İlkay'ın Barcelona'da oynama hayalinden dolayı rotasını İspanya'ya da çevirebileceği kaydedildi.

YENİ BİR MEYDAN OKUMA

Pep Guardiola'nın yönetiminden memnun olmayan tecrübeli oyuncunun yeni bir meydan okumaya hazırlandığı aktarıldı.

Manchester City ile sözleşmesi 2023'te sona erecek olan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 43 maçta, 10 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.