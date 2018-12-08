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Juventus, Inter'i 1-0 mağlup etti

Serie A'da 14. haftada Juventus, Inter'i Mandzukic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

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Serie A'da 14. hafta maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.

Mücadelenini ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Mario Mandzukic çıktı ve Juventus'u öne geçiren golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Cancelo oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Inter'i 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

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