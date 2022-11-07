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Spor

Juventus, Inter'i de yenerek seriye bağladı

Juventus, İtalya Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Inter'i 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

7 Kasım 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Juventus, Inter'i de yenerek seriye bağladı
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Serie A'nın 13. haftasında dev maçta Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Juventus Adrien Rabiot ile 52. dakikada 1-0 öne geçti. Torino ekibinde 84. dakikada Nicolo Fagiolo durumu 2-0 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde arka arkaya 4. galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. Inter'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Simone Inzaghi'nin ekibi 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Inter sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

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