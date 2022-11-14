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Spor

Juventus, Lazio'yu 3 golle devirdi

Juventus, İtalya Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti.

14 Kasım 2022 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Juventus, Lazio'yu 3 golle devirdi
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Serie A'nın 15. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 3-0'lık net skorla kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçta ilk yarının son dakikalarına girilirken 43'te Moise Kean, Juventus'u öne geçirdi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Kean, bu kez 54'te farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Milik'in golüyle skor 3-0'a geldi ve mücadele sona erdi.

Juventus bu sonuçla 31 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Lazio ise 30 puanda kalarak rakibinin kendisini geçmesine engel olamadı.

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