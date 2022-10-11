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Spor

Juventus, Maccabi Haifa'ya kaybetti

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda konuğu olduğu Maccabi Haifa'ya 2-0 mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.

11 Ekim 2022 Salı 22:00 - Güncelleme:
Juventus, Maccabi Haifa'ya kaybetti
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Maccabi Haifa ile Juventus karşı karşıya geldi. Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi Haifa 2-0'lık skorla kazandı.

Maccabi Haifa'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikalarda Omer Atzili kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç sonra mağlubiyet dışında bir sonuç alan Maccabi Haifa, grupta 3 puana yükseldi. Juventus ise 4. maçında 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Juventus, bir sonraki maçında Benfica'ya konuk olacak. Maccabi Haifa ise Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak.

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