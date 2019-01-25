Juventus, Martin Skrtel'i transfer listesine aldı

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel ve eski savunma oyuncusu Bruno Alves için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'ya 10 milyon euroya Arabistan'a satmaya hazırlanan Juventus, yerini tecrübeli ve maliyeti az olacak bir isimle doldurmayı planlıyor.

SKRTEL VE ALVES DE LİSTEDE

Haberde; Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtildi. Serie A ekibinin, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Bruno Alves'i de gündemine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Martin Skrtel, bu sezon 27 maçta oynadı ve 1 gol attı.

(Sporx)