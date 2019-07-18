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Juventus, Matthijs de Ligt’i transfer ettiğini resmen duyurdu

Juventus, Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt’i resmen transfer ettiğini duyurdu.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt’i resmen transfer ettiğini duyurdu.

İtalya’da son 8 yıldır şampiyon olan ve yeni sezona da iddialı girmeye hazırlanan Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax ile 19 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Juventus, De Ligt için Ajax’a 5 yılda ödenmek üzere 75 milyon avro ve 10,5 milyon avro ek ödeme yapacak.

Kulüp açıklamasında, genç oyuncuyla yapılan sözleşmenin 30 Haziran 2024’e kadar geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, De Ligt’in 2016-17 sezonunda profesyonel olduğu Ajax’ta bugüne kadar 117 maçta forma giydiği, 13 gol attığı bunlardan 10’unun kafa golü olduğuna dikkat çekildi.

De Ligt, Juventus’a transferini bitirmek için önceki gün Torino’ya gelmiş, dün de sağlık kontrolünden geçmişti.

(AA)

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