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Juventus, Merih Demiral'ı transfer ettiğini açıkladı

Milli futbolcu Merih Demiral, dünya devi Juventus'a transfer oldu. Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan transfer ettiğini resmen açıkladı.

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İtalyan ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için Sassuolo'ya 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Juventus, ayrıca bu bedelin 4 yıl içinde ödeneceğini açıkladı.

Juventus, Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalarken internet sitesinden yapılan açıklamada Türk futbolcuya başarılar diledi.

Merih, geçen sezon devre arasında 7 milyon euroya Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Sassuolo formasıyla 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 2 gol kaydetmişti.

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