İtalyan ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için Sassuolo'ya 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Juventus, ayrıca bu bedelin 4 yıl içinde ödeneceğini açıkladı.

Juventus, Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalarken internet sitesinden yapılan açıklamada Türk futbolcuya başarılar diledi.

Merih, geçen sezon devre arasında 7 milyon euroya Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Sassuolo formasıyla 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 2 gol kaydetmişti.