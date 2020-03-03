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Spor

Juventus Merih kararını verdi!

Juventus, gelecek sezon planlarını yapan ve Merih Demiral'ı kadrosuna katmak isteyen kulüplere mesajını verdi; 'Satmıyoruz'

03 Mart 2020 Salı 14:15 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:15

İtalya Serie A takımlarından Juventus, A Milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadroda tutma kararı aldı. Sezon başında forma şansı bulamayan ancak daha sonra şans bulduğu maçlarda sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken ve Sarri'den formayı kapan Merih Demiral talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı.

Merih sakatlık sürecinde olmasına rağmen gelecek sezonun planlarını yapan AC Milan, Roma ve Sevilla gibi kulüpler, Juventus ile transfer için masaya oturdu. Bu sezon başında Leicester City ve Atletico Madrid'den gelen transfer tekliflerini reddeden Juventus Yönetimi, benzer stratejiyi AC Milan, Roma ve Sevilla ile gelecek sezon için yapılan transfer görüşmelerinde de izledi ve "Merih Demiral'ı kiralık göndermeyeceğiz, bonservisi ile de satmyacağız" cevabını verdi.

Juventus ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar devam eden Merih Demiral da kariyerine Torino'da devam etmek istiyor. Eskisinden çok daha güçlü bir şekilde Juventus'a döneceğini ifade eden Merih Demiral, "Kısa bir süre içerisinde dönmek için çalışıyorum, çaba sarfediyorum. Kulübüm tüm imkanları ile benimle yakından ilgileniyor ve onlara minettarım" dedi.

(Sporx)

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