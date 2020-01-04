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Spor

Juventus Merih'i bırakmayacak

Milli Takımımızın yanı sıra Juventus'ta da gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam eden Merih Demiral'ın taliplilerinin İtalyan ekibinin kapısını çalmaya devam ettiği belirtiliyor.

04.01.2020  00:43 - Güncelleme: 04.01.2020  00:43

Son iddiaya göre İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Merih Demiral'a göre Leicester City ve Borussia Dortmund'un Merih için Juventus'a teklif yaptı. Ancak İtalyan ekibinin Merih'in satış listesinde olmadığını ve en azından Ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vermeyecekleri ve takımda tutacakları ifade ediliyor.

Leicester ve Dortmund'un yanı sıra Arsenal'in de Merih'in peşinde olduğu bir süredir konuşuluyordu.

Merih Demiral Juventus'ta 4 resmi maça çıkıp 1 de gol atarken A Milli Takımımızn Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı tüm maçlarda sahaya çıkmıştı.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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