Juventus, Nicolo Zaniolo için devrede! Menajeriyle görüşülecek

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un, Roma döneminden bu yana İtalyan yıldızın menajeriyle temasını hiç koparmadığı aktarıldı.

İtalyan temsilcisinin, gelecek hafta da 23 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan ara transfer döneminde hamlede bulunan Milan'ın da bu transfer için yine devrede olduğu öne sürüldü.

Galaatsaray'da 2 resmi maçta süre alan Zaniolo, bir kez gol sevinci yaşadı.

Nicolo Zaniolo için Milan'ın da devrede olduğu öğrenildi.