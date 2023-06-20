2022/2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

23 yaşındaki yıldız oyuncu özellikle ülkesinin takımlarından Juventus'un transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray son olarak Fenerbahçe ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, iki gol atan Nicolo Zaniolo maçın adamı oldu.

Bu mücadelenin ardından İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 23 yaşındaki yıldız ismi Uluslar Ligi yarı final maçı için kadroya çağırdı. Yıldız oyuncu yarı finalde oynanan İspanya maçına ilk 11'de başlamış ve bir de takımının penaltı kazanmasını sağlamıştı.

GALATASARAY'A TAKASTA İKİ YILDIZ TEKLİF EDİLDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray ile Juventus arasında önümüzdeki saatlerde bir görüşme gerçekleştirilecek. Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen İtalyan devinin sarı - kırmızılılara takasta iki oyuncu önerecek.

Bu isimler daha önce de adı Galatasaray ile anılan ABD'li orta alan oyuncusu Weston McKennie ve 1 Temmuz 2023 günü satın alma opsiyonuyla transfer edilecek olan Moise Kean...

MOISE KEAN'İN KARİYERİ

23 yaşındaki Fildişi asıllı İtalyan oyuncu Temmuz 2011'de Torino altyapısından Juventus altyapısına geçiş yaptı. Bir dönem Verona'da kiralık olarak forma giyen Kean, 2019 yılında 27.50 milyon Euro karşılığında Everton'ın yolunu tuttu.

Kiralık olarak Paris Saint-Germain forması da giyen Kean, 2021 yılında satın alma opsiyonuyla Juventus'a transfer olmuştu.

Bu sezon Serie A'da 28 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncu altı kez gol sevinci yaşadı.