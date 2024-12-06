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Spor

Juventus, Osimhen'in peşinde

İtalyan devi Juventus'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgilendiği öne sürüldü.

6 Aralık 2024 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Juventus, Osimhen'in peşinde
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündemden düşmüyor.

JUVENTUS PEŞİNDE

Nijeryalı yıldız için son olarak İtalya'dan Juventus iddiası gündeme geldi. Il Mattino'da yer alan habere göre, Juventus, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

Juventus'un Osimhen için 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi gerektiği hatırlatırken, golcü futbolcunun kendisini Napoli'ye getiren isim olan Cristiano Giuntoli (Juventus Sportif Direktörü - Napoli'nin eski sportif direktörü) ile yeniden çalışma fikrine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Osimhen için daha önce Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Arsenal iddiaları gündeme gelmişti. Il Mattino'daki haberde, Manchester United'un Osimhen'in transferi için şimdilik frene bastığı ancak bunun transfer konusunda bir strateji olabileceği iddia edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da bonservisini almayı düşündüğü ve bu doğrultuda özellikle sponsor hamleleri yaptığı Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 12 maça çıktı ve 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Osimhen için ocak ayında ayrılık iddiası da gündeme gelirken, Nijeryalı golcü Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini dile getirmişti.

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