Juventus puanı uzatmalarda aldı

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Juventus, Bologna'yı konuk etti. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 berabere bitti.

Juventus'un gollerini 62'de Koopmeiners ile 90+2'de Mbangula attı. Bologna'nın gollerini ise 30'da Dan Ndoye ile 52'de Tommaso Pobega kaydetti.

Juventus'ta Kenan Yıldız mücadeleye 64. dakikada dahil oldu.

Juventus, bu maçın ardından puanını 27 yaptı. Bologna ise 22 puana yükseldi.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Venezia'yı konuk edecek. Bologna, ise Fiorentina'yı ağırlayacak.