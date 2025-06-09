Juventus, Randal Kolo Muani mesaisinde

TuttoMercatoWeb'in haberine göre Juventus, Fransız forvet Randal Kolo Muani'nin geleceği için Paris Saint-Germain ile temas halinde. İki kulüp, oyuncunun yaklaşan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bianconeri forması giymesi konusunda şimdiden anlaşma sağladı. Ancak Juventus'un asıl hedefi, oyuncuyu 2025-2026 sezonunda da takımda tutmak.

Bu doğrultuda Torino temsilcisi, satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu içeren yeni bir yıllık kiralama formülü için PSG ile görüşmeleri sürdürüyor. Kolo Muani, Ocak-Mayıs döneminde sergilediği performansla sekiz gol attı ve kritik anlarda sahneye çıkarak teknik ekibin güvenini kazandı.

Dusan Vlahovic'in sözleşmesinin 2026'da sona erecek olması ve tarafların uzatma niyetinin bulunmaması, Juventus'un uzun vadeli santrfor planlarında Kolo Muani'yi öne çıkardı.

Yeni teknik direktör Igor Tudor, Fransız golcünün agresif ve hızlı oyun yapısına uygun olduğunu düşünerek onu sisteminin önemli bir parçası olarak görüyor. Oyuncunun da Torino'da kalma arzusunu açıkça dile getirdiği belirtiliyor.

Sportif direktör Damien Comolli liderliğindeki Juventus yönetimi, forvetin bonservisini alabilmek için her seçeneği değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.