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Spor

Juventus, Roma'yı tek golle devirdi

Juventus, İtalya Serie A'nın 8. haftasında Roma'yı evinde 1-0 mağlup ederek puanını 14'e yükselltti. Roma ise 15 puanda kaldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:11 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 00:11
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Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus'un 44. dakikada aleyhine penaltı çalındı. Veretout'un kullandığı penaltıyı Szczesny kurtardı ve ilk yarı 1-0'lık Juventus üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Roma maça dengeyi getirmek için çok çabalasa da bu isteğinde başarılı olmadı. İkinci yarıda Jose Mourinho, 1 oyuncu değiştirirken Juventus ise 4 oyuncu değişikliğiyle rakibine olan üstünlüğünü korudu ve maçı galibiyetle tamamlamayı başardı.

Bu sonucun ardından Juventus 14 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Roma ise 15 puanda kaldı.

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