Juventus, Ronaldo'nun golleriyle Empoli'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Juventus, deplasmanda Empoli'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin 10. haftasında Empoli'ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, 28. dakikada Francesco Caputo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle skora dengeyi getiren Juventus, Portekizli yıldızının 70. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yendi ve haftayı kayıpsız geçti.
Empoli'de forma giyen milli futbolcu Salih Uçan, 75. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.
Juventus, bu galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, Empoli 6 puanda kaldı.
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