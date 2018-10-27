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Juventus, Ronaldo'nun golleriyle Empoli'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Juventus, deplasmanda Empoli'yi 2-1 mağlup etti.

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Ligin 10. haftasında Empoli'ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, 28. dakikada Francesco Caputo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle skora dengeyi getiren Juventus, Portekizli yıldızının 70. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yendi ve haftayı kayıpsız geçti.

Empoli'de forma giyen milli futbolcu Salih Uçan, 75. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

Juventus, bu galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, Empoli 6 puanda kaldı.

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