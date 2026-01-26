Juventus rotayı değiştirdi: Beto gündemde

Juventus, ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

JUVENTUS'TA YENİ HEDEF

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgilenen İtalyan ekibi, bu transferi rafa kaldırdı. En-Nesyri transferinin rafa kalkmasının ardından Juventus'un yeni hedefi ortaya çıktı.

BETO GÜNDEMDE

Juventus, Everton forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Beto ile ilgileniyor. Juventus'un, Beto'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Everton'ın ise 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.

JOSHUA ZIRKZEE DE GÜNDEMDE

Öte yandan Juventus'un santrfor takviyesi planları çerçevesinde Manchester United'dan Joshua Zirkzee için de yeniden temaslara başladığı öne sürüldü.

BETO'NUN PERFORMANSI

Everton forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Portekizli Beto, 3 kez ağları havalandırdı.