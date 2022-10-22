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Spor

Juventus sahasında farklı kazandı

Juventus, İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Empoli'yi 4-0 mağlup ederek 19 puana yükseldi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
Juventus sahasında farklı kazandı
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus, sahasında Empoli'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 4-0 kazanarak üç puanı elde ederek haftanın açılışını yaptı.

Maçın 8. dakikasında Juventus, Kean'ın golüyle golü bulurken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde McKennie'nin kafa vuruşuyla fark ikiye çıktı. 66'da Kean'in golü VAR'da iptal edilirken 82 ve 90+4'te Fransız orta saha oyuncusu Rabiot'un golleriyle Juventus sahadan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus 19 puana yükselirken Empoli ise 11 puanda kaldı.

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