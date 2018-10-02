Juventus sahasında Young Boys'u Paulo Dybala'nın golleriyle 3-0 yendi ve 2'de 2 yaptı
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Young Boys'u Paulo Dybala'nın golleriyle 3-0 yendi ve 2'de 2 yaptı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus, İtalya'da Young Boys'u konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle oynamadığı maçta Paulo Dybala şov yaptı. Arjantinli yıldızın hat-trick yaptığı maçta Juventus, Young Boys'u 3-0 mağlup etti.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 5, 33 ve 69. dakikalarda Paulo Dybala kaydetti.
DYBALA TARİHE GEÇTİ
Dybala, Şampiyonlar Ligi tarihinde sol ayağı ile hat-trick yapan 4. futbolcu olmayı başardı. Daha önce 2 kez Lionel Messi ve 1 kez Robin van Persie, sol ayağı ile hat-trick yaparak tarihe geçmişti.
Grupta 2'de 2 yapan ve puanını 6'ya çıkartan Juventus, 3. maçını Old Trafford'da Juventus ile yapacak. Young Boys ise İsviçre'de Valencia'yı konuk edecek.
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