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Juventus şampiyonluğu 1 hafta erteledi

İtalya Serie A'nın 32. haftasında SPAL, Juventus'u 2-1 mağlup etti ve Torino ekibi şampiyonluk kutlamalarını erteledi.

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İtalya Serie A'da Juventus'un 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Spal evinde 2-1 galip geldi.

Paolo Mazza Stadı'nda oynanan mücadelede Spal'a galibiyeti getire ngoller 49. dakikada Bonfanzi ve 74. dakikada Floccari'den geldi. Juventus'un tek sayısını ise 30. dakikada 19 yaşındaki yıldız adayı Moise Kean kaydetti. Moise Kean, 19 yaşında Serie A'da bu sezon 7 maçta 6 gol attı ve 11 maçta 5 gol atan Alessandro del Piero'yu [1993-94] geride bırakarak Juventus'ta bunu başaran en genç oyuncu oldu.

JUVENTUS YEDEKLERLE OYNADI

Juventus'un kadrosunda Chiellini, Ronaldo, Mandzukic, Matuidi, Bonucci, Bernardeschi, Alex Sandro ve Szczesny gibi as oyuncular yer almadı.

Bu sonucun ardından Juventus 84 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. Spal ise son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 35 puana yükselerek ligde kalma yolunda rahat bir nefes aldı.

Serie A'nın 33. haftasında Juventus evinde Fiorentina ile karşılaşacakken, Spal ise deplasmanda Empoli'ye konuk olacak.

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