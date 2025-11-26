İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Juventus son dakikalarda kazandı! Kenan Yıldız asist yaptı!

Juventus, Bodo/Glimt deplasmanında 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. İtalyan ekibi 6 puana yükselirken, Kenan Yıldız da ikinci yarıda oyuna girerek takımına skor katkısında bulundu ve maçın oyuncusu seçildi.

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 01:11 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Juventus, Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Juventus, 3-2 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Lois Openda, 59. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Weston McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.

Bodo/Glimt'in gollerini ise, 27. dakikada Ole Blomberg ile 87. dakikada penaltıdan Sondre Fet attı.

Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

KENAN YILDIZ 100. MAÇINA ÇIKTI

Kenan Yıldız, ikinci yarının başında oyuna girdi ve skoru eşitleyen golün asistini yaptı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Kenan Yıldız, Bodo/Glimt-Juventus maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Luciano Spaletti'nin ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 6 yaptı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Juventus, Pafos'u konuk edecek. Bodo/Glimt, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.

