UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Juventus, Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Juventus, 3-2 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Lois Openda, 59. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Weston McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.

Bodo/Glimt'in gollerini ise, 27. dakikada Ole Blomberg ile 87. dakikada penaltıdan Sondre Fet attı.

Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

KENAN YILDIZ 100. MAÇINA ÇIKTI

Kenan Yıldız, ikinci yarının başında oyuna girdi ve skoru eşitleyen golün asistini yaptı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Kenan Yıldız, Bodo/Glimt-Juventus maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Luciano Spaletti'nin ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 6 yaptı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Juventus, Pafos'u konuk edecek. Bodo/Glimt, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.