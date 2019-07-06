Juventus taraftarları Merih Demiral'a övgü yağdırdı

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Dün Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olan Juventus’la anlaşmaya varan ve bonservisine 18 milyon Euro ödenen Merih Demiral’ın transferi İtalyan taraftarları bir hayli memnun etti. Güçlü yapısı, fiziği ve 1,93’lük boyuyla kendisine güvenenleri yanıltmayacak olan Merih için ‘Yeni Chiellini’ yakıştırmaları yapılırken, genç stoperin daha önce Sassuolo deneyimi yaşaması siyah beyazlı takıma gönül verenleri bir hayli memnun etti.

CHİELLİNİ-BONUCCİ'NİN YERİNE MERİH-DE LİGT İKİLİSİ

Geleceğe yatırım transferi olarak görülen Merih’in kısa zaman içerisinde Rugani’yle Cacares’in önüne geçeceği belirtilirken, yetenekli oyuncunun Ajax’ta oynayan De Ligt’in alınmasıyla birlikte Juventus’ta Chiellini-Bonucci uyumunun yakalanacağı ifade edildi. Yaşlı defans hattının gençleştirilmesinden dolayı son derece mutlu olan Juventus taraftarları 2 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracaklarını iddia ederlerken, bu transferde Sassuolo’nun 6 ay içerisinde 10 milyon euro’nun üzerinde para kazanması da ayrıca ele alındı.

İşte Juventus taraftarlarının Merih Demiral yorumları…

Merih’in gelmesine çok sevindik, şimdi De Ligt zamanı

Merih Demiral bizim yeni Chielli’nimiz olacak

Fizik, güç, karakter… Merih’te hepsi var harika transfer yaptık

Emin olun Merih’in transferinden kimse pişman olmayacak

Juventus’un o yaşlı savunması artık değişiyor, defans hattımız canlanıyor

Bonucci’nin yerine Merih Demiral, Benatia’yı göndermiştik onun yerine de De Ligt

Merih’in bonservisi için 18 milyon Euro fazla diyenler artık hesap makineleriyle barışın... 5 yıllık anlaşma yapıldı yıllık 3,5 milyon euro’ya böyle fantastik bir stoperi almamız harika bir olay.