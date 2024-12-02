Juventus uzatmalarda yıkıldı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Juventus, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi.

Via Del Mare'deki mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Juventus'un golünü 68. dakikada Andrea Cambiasso kaydetti. Lecce'nin golü ise 90+3'te Ante Rebic'ten geldi.

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetle birlikte Juventus, puanını 26'e yükseltti. Lecce'nin puanı ise 13 oldu.

Ligde bir sonraki hafta Juventus, Bologna'yı konuk edecek. Lecce ise deplasmanda Roma ile karşılaşacak.