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Spor

Juventus uzun bir aranın ardından yeniden 3 puan ile buluştu

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus sahasında Lecce'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek 4 hafta sonra yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 21:46 - Güncelleme:
Juventus uzun bir aranın ardından yeniden 3 puan ile buluştu
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İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, sahasında Lecce'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelenin 15. dakikasında Juventus Paredes ile öne geçerken Lecces, 37'de Ceesay'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. 40. dakikada sahneye çıkan Vlahovic, attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

İkinci yarıda Juventus skoru korumayı başararak 4 maç aradan sonra 3 puan almayı başardı.

Bu sonuçla Juventus, 63 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren Lecce ise 31 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinde haftayı kapattı.

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