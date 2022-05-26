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Spor

Juventus ve Arsenal, Alvaro Morata'nın peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak için Arsenal'le yarıştığı iddia edildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
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Juventus, Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata için transfer Arsenal ile transfer yarışına girdi.

AS'ta yer alan habere göre, kulübün bütçesini düşürmek isteyen Juventus, Morata'nın kiralık sözleşmesindeki 35 milyon euro'luk satın alma maddesini düşürmeye çalışıyor. Haberde, İspanyol golcü için Juventus'un yanı sıra Arsenal'in de devreye girdiği belirtildi.

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 35 maçta sahaya çıkan Morata, 9 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 29 yaşındaki golcünün Atletico Madrid ile sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor.

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