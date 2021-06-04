Star.com.tr 04 Haziran 2021 Cuma 18:10 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 18:10

İtalya'da Serie A'da Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için kırmızı-siyahlı ekip yeni teklifini 4.5 milyon Euro maaş şeklinde yenilemişti. 5 milyon euroda ısrar eden Hakan'a Juventus ve Inter de talip oldu. İtalya basınında çıkan habere görei Juventus'un başına yeni geçen Massimiliano Allegri ile şampiyon Inter'in yeni hocası Simone Inzaghi'nin Hakan'ı takımlarına kazandırmak için adeta yarışa girdiği belirtildi.

MİLAN MI? JUVENTUS MU? INTER Mİ?



İtalyan basınında Juventus'ta Allegri'nin Hakan Çalhanoğlu için çıkan transfer haberlerini hiçbir zaman inkar etmediği bilgisi not düşülürken, Lazio'da yeni göreve gelen Inzaghi'nin ise 3-5-2 sisteminde Hakan'ı özel görevde kullanmayı planladığı belirtildi. Hakan'ın kulübü Milan'ın kendisine yapmış olduğu son teklife henüz cevap vermediği ifade edilirken, oyuncunun Euro 2020'ye odaklanmış durumda olduğu belirtildi.