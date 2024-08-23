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Spor

Juventus, Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaştı

İtalyan ekibi Juventus, Amerikalı orta saha oyuncusu Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Juventus, Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaştı
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Juventus, ismi sık sık transfer dedikoduları ile anılan 25 yaşındaki ABD'li orta sahası Weston McKennie için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

2.5 MİLYON MAAŞ

Yapılan anlaşmada yıldız oyuncuyla 2026 yılına dek sürecek yeni bir kontratın imzalanacağı ve maaşınında 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.

İtalyan devinin McKennie ile yaptığı anlaşmayı kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklendiği aktarıldı.

JUVENTUS KARİYERİ

Siyah-beyazlılarda 134 maça çıkan McKennie, 13 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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