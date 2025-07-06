Juventus, Yves Bissouma'yı istiyor

Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma, Juventus'un transfer listesinin başında yer alıyor.

Juventus, orta sahasını güçlendirmek için Tottenham'ın Malili futbolcusu Yves Bissouma'ya yöneldi. Gazzetta dello Sport'un TMW aracılığıyla aktardığı habere göre, Bianconeri yönetimi, gelecek sezon Scudetto yarışında iddialı olabilmek adına tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, Tottenham'ın sahibi Daniel Levy ile Juventus genel menajeri Damien Comolli arasındaki geçmişe dayalı ilişki belirleyici olabilir. Comolli, 2005-2008 yılları arasında Tottenham'da sportif direktörlük yapmış ve Luka Modric ile Dimitar Berbatov gibi önemli isimleri kadroya kazandırmıştı.

COMOLLİ ETKİSİ

Yves Bissouma ise 2022 yazında Brighton'dan Tottenham'a 25 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Kuzey Londra ekibinde şu ana kadar 79 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte iki kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United'a karşı kazanılan şampiyonlukta da önemli rol oynamıştı.

Bianconeri yönetimi, Comolli-Levy ilişkisini kullanarak bu transferde önemli bir avantaj elde edebilir. Massimiliano Allegri sonrası yeni bir yapılanmaya giren Juventus, orta sahada fizik gücü ve agresifliğiyle öne çıkan Bissouma'yı kadrosuna katarak derinliği artırmak istiyor.

Mali milli oyuncu, Serie A'da yeni bir sayfa açabilir ve Juventus'un yeniden zirveye oynayan bir takım haline gelmesinde kilit rol oynayabilir.