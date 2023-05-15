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Spor

Juventus zirve takibini sürdürüyor

Serie A'nın 35. haftasında sahasında Cremonese'ni konuk eden Juventus rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
Juventus zirve takibini sürdürüyor
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Serie A'nın 35. hafta maçında Juventus, sahasında Cremonese ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Juventus 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Fagioli ve 79. dakikada Bremer kaydetti.

Juventus ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Cremonese ise son 5 maçta 2. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Juventus, 69 puana ulaştı ve 2. dıraya yerleşti. Cremonese ise 24 puanla küme hattı olan 19. sırada yer aldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Empoli deplasmanına gidecek. Cremonese ise Bologna'yı konuk edecek.

Bu sezon Serie A'da 35 resmi maça çıkan Juventus 21 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet elde ederek 69 puan ile 2. sırada yer alıyor.

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