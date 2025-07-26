Juventus'a Milik'ten kötü haber! Sakatlıklar peşini bırakmıyor

Juventus'ta Arkadiusz Milik bir kez daha sakatlıkla gündemde. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcunun spor salonunda yaşadığı kazada sağ bacağının ön kaval kemiğinde bir yırtık oluştuğu belirtildi. Tedavi sürecinin, yaranın iyileşme durumuna göre yaklaşık yedi gün süreceği ifade edildi.

2024-25 sezonunda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Milik, yalnızca Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Manchester City maçında kadroya alınmış, ancak süre alamamıştı. 30 yaşındaki forvetin Juventus ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.