İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'a Milik'ten kötü haber! Sakatlıklar peşini bırakmıyor
Spor

Juventus'a Milik'ten kötü haber! Sakatlıklar peşini bırakmıyor

Juventus, Arkadiusz Milik'in spor salonunda yaşadığı beklenmedik kazayı resmen duyurdu. Sağ bacağında yırtık tespit edilen Polonyalı forvetin iyileşme sürecinin en az yedi gün süreceği açıklandı.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Juventus'a Milik'ten kötü haber! Sakatlıklar peşini bırakmıyor
ABONE OL

Juventus'ta Arkadiusz Milik bir kez daha sakatlıkla gündemde. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcunun spor salonunda yaşadığı kazada sağ bacağının ön kaval kemiğinde bir yırtık oluştuğu belirtildi. Tedavi sürecinin, yaranın iyileşme durumuna göre yaklaşık yedi gün süreceği ifade edildi.

2024-25 sezonunda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Milik, yalnızca Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Manchester City maçında kadroya alınmış, ancak süre alamamıştı. 30 yaşındaki forvetin Juventus ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.