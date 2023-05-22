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Spor

Juventus'a puan silme cezası

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 10 puan silme cezası aldı. Siyah- beyazlılar bu kararın ardından ligde 59 puana geriledi ve 8. sıraya geriledi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:39 - Güncelleme:
Juventus'a puan silme cezası
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İtalya Serie A takımlarından Juventus'a yapmış olduğu mali usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, bir defa daha puan silme cezasıyla karşı karşıya geldi.

İtalyan Temyiz Federal Mahkemesi, mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma altında olan kulübe 10 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Torino ekibinin cezasını bu sezon içinde çekeceği bildirildi.

Juventus, daha önce de bir kez daha 15 puan silme cezası almış ancak daha sonra bu puanlarını geri alabilmişti.

torino ekibi, bu kararın ardından ise İtalya Serie A'da 59 puana düştü ve 8. sıraya geriledi.

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