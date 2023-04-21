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Spor

Juventus'a yarı final için beraberlik yetti

Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Sporting ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan ekibi yarı finale yükseldi.

21 Nisan 2023 Cuma 00:28 - Güncelleme:
Juventus'a yarı final için beraberlik yetti
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Juventus, Sporting deplasmanına konuk oldu. Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Juventus, 9. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle öne geçti. Sporting bu gole Marcus Edwards'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Bu sonucun ardından Juventus, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sporting, Avrupa'ya veda etti.

Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final mücadelesinde, Manchester United'ı toplam 5-2'lik skorla saf dışı bırakan Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

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