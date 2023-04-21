Juventus'a yarı final için beraberlik yetti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Juventus, Sporting deplasmanına konuk oldu. Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Juventus, 9. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle öne geçti. Sporting bu gole Marcus Edwards'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.
Bu sonucun ardından Juventus, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sporting, Avrupa'ya veda etti.
Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final mücadelesinde, Manchester United'ı toplam 5-2'lik skorla saf dışı bırakan Sevilla ile karşı karşıya gelecek.