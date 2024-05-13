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Spor

Juventus'ta Adrien Rabiot sesleri!

İtalyan devi Juventus, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Adrien Rabiot ile yeni sözleşme için harekete geçti.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Juventus'ta Adrien Rabiot sesleri!
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Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Juventus, kadrosunu korumak için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Gelecek sezon yapılacak transferlerin yanı sıra mevcut kadrosunu kaybetmek istemeyen Juventus, sözleşmesi Haziran ayında bitecek Adrien Rabiot için kararını verdi.

YÖNETİM YENİ İMZA İÇİN GÖRÜŞECEK

Juventus kulübü yetkililerinin, 15 Mayıs'ta Atalanta ile oynanacak İtalya Kupası final maçından sonra Fransız yıldız Rabiot ile yeni sözleşme için masaya oturacağı ve oyuncuya yeni imza artırmayı hedefledikleri belirtildi.

BİRÇOK TAKIMDAN İLGİ VAR

Haberde, Rabiot'a Premier Lig'den birçok kulübün yanı sıra Bayern Münih'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 33 maca çıkan Rabiot, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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