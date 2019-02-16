Juventus'ta Allegri'nin koltuğu sallantıda
Juventus, Max Allegri'nin görevine son verme ihtimali halinde yerine getireceği üç adayı belirledi.
Serie A ekiplerinden Juventus'ta Max Allegri'nin koltuğu tehlikeye girdi ve yerine geçebilecek adaylar belirlendi.
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e elenmesi durumunda teknik direktör MAx Allegri ile yolları ayıracak.
Haberde; Allegri'nin yerine Zinedine Zidane, Jurgen Klopp ve Didier Deschamps'ın düşünüldüğü belirtildi.
Juventus yönetiminin ilk tercihinin Zinedine Zidane olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlık durumunda hemen harekete geçeceği ileri sürüldü.
(Sporx)
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