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Juventus'ta Allegri'nin koltuğu sallantıda

Juventus, Max Allegri'nin görevine son verme ihtimali halinde yerine getireceği üç adayı belirledi.

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Serie A ekiplerinden Juventus'ta Max Allegri'nin koltuğu tehlikeye girdi ve yerine geçebilecek adaylar belirlendi.
 
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e elenmesi durumunda teknik direktör MAx Allegri ile yolları ayıracak.
 
Haberde; Allegri'nin yerine Zinedine Zidane, Jurgen Klopp ve Didier Deschamps'ın düşünüldüğü belirtildi.
 
Juventus yönetiminin ilk tercihinin Zinedine Zidane olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlık durumunda hemen harekete geçeceği ileri sürüldü.
 
(Sporx)
 
 
 
 

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