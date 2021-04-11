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Spor

Juventus'ta Cristiano Ronaldo krizi! Formayı...

İtalya Serie A'da Juventus, 30. hafta maçında Genoa'yı Torino'da 3-1 mağlup etti ancak maça Cristiano Ronaldo damga vurdu. Ronaldo'nun mutsuz hareketleri İtalya'da bu akşamın tartışma konusu oldu.

11 Nisan 2021 Pazar 19:41 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 19:41
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Juventus Genoa'yı 3-1 yendi ancak maç sonu Ronaldo'nun mutsuzluğu gözlerden kaçmadı.

İtalyan medyasından SkySport'un haberine göre ise Ronaldo maç sonu soyunma odasına giderken formasını yere attı. Takım kaptanı olan Chiellini de Ronaldo'yu maç sonu üzüntüsünden dolayı teselli etti.

"GOL ATMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Maç sonu teknik direktör Andrea Pirlo'ya Ronaldo'nun, takımın maçı kazanmasına rağmen neden moralinin bozuk olduğu soruldu.

Pirlo ise "Gol atmayı çok istiyordu ancak bu olmayınca morali bozuldu. Futbolda bunlar var" dedi.

Juve'nin maçtaki golleri ise Cuadrado, Morata ve McKennie'den geldi.

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