Juventus'ta gündem Granit Xhaka

Igor Tudor önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Juventus, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu transfer etmek istiyor

TuttoMercatoWeb'in haberine göre Juventus, Bayer Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlı ekip, İsviçreli oyuncuyu düşük maliyetleri sebebiyle de transfer listesine ekledi. Juventus, oyuncu için yıllık 3.5 milyon Euro teklif sunabilir.

Xhaka, Leverkusen formasıyla bütün kulvarlarda 49 maça çıktı. Görev aldığı bu karşılaşmalarda ise 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.