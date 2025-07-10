İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0833
  • EURO
    47,2366
  • ALTIN
    4275.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Juventus'ta gündem Granit Xhaka

Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, orta saha için Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

Haber Merkezi10 Temmuz 2025 Perşembe 01:02 - Güncelleme:
Juventus'ta gündem Granit Xhaka
ABONE OL

Igor Tudor önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Juventus, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu transfer etmek istiyor

TuttoMercatoWeb'in haberine göre Juventus, Bayer Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlı ekip, İsviçreli oyuncuyu düşük maliyetleri sebebiyle de transfer listesine ekledi. Juventus, oyuncu için yıllık 3.5 milyon Euro teklif sunabilir.

Xhaka, Leverkusen formasıyla bütün kulvarlarda 49 maça çıktı. Görev aldığı bu karşılaşmalarda ise 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.