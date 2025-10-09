İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,745
  • EURO
    48,7514
  • ALTIN
    5393.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Sözleşme görüşmeleri tıkandı
Spor

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Sözleşme görüşmeleri tıkandı

Juventus'ta bir süredir Kenan Yıldız ile sözleşme yenileme çalışmaları sürüyordu. İtalyan basını, tarafların maaş konusunda henüz anlaşma zemininde buluşamadığını aktardı. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Ekim 2025 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Sözleşme görüşmeleri tıkandı
ABONE OL

Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milli yıldızın kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerinde sürecin hızlı tamamlanması bekleniyordu.

Ancak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, milli futbolcunun Juventus'la yürüttüğü yeni kontrat ve maaş düzenlemesi görüşmeleri beklenenden yavaş ilerliyor.

Tarafların sözleşmeyi uzatma konusunda isteği aynı yönde olsa da, ücret konusundaki görüş ayrılığı henüz çözülemedi. Kulüp iyimser bir tavır sergilese de rakamlar henüz ortak noktada buluşmadı.

Haberde yer alan bilgilere göre, Juventus Kenan Yıldız'a bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif etti. Baba Engin Yıldız ise, oğlunun performansı ve geldiği konumu dikkate alarak daha yüksek bir ücret talep ediyor.

DEVLER PEŞİNDE

Genç yıldızla ciddi şekilde ilgilenen kulüpler arasında Liverpool ve Manchester City öne çıkıyor. Ayrıca Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi devlerin de 20 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

JUVE, AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Juventus ise Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.