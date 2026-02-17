İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7289
  • EURO
    51,8635
  • ALTIN
    6871.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta kritik eksik: Yıldız savunmacı cezalı duruma düştü
Spor

Juventus'ta kritik eksik: Yıldız savunmacı cezalı duruma düştü

Andrea Cambiaso, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İtalyan futbolcu rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 21:13 - Güncelleme:
Juventus'ta kritik eksik: Yıldız savunmacı cezalı duruma düştü
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk etti. Maçın henüz ilk bölümünde Torino temsilcisi adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

Juventus'un 25 yaşındaki futbolcusu Andrea Cambiaso, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibini faulle durdurabildi. Hakem pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi ve İtalyan oyuncuya kartı gösterdi.

Cambiaso gördüğü bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Juventus'un gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.