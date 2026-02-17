Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk etti. Maçın henüz ilk bölümünde Torino temsilcisi adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

Juventus'un 25 yaşındaki futbolcusu Andrea Cambiaso, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibini faulle durdurabildi. Hakem pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi ve İtalyan oyuncuya kartı gösterdi.

Cambiaso gördüğü bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Juventus'un gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.