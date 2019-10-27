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Juventus'ta Merih Demiral isyanı

Juventus'un Lecce ile 1-1 berabere kalmasının ardından Merih Demiral isyanı başladı.

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Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, taraftarları ayağa kaldırdı. Torino ekibinin, İtalya Serie A'da 9. Haftada Lecce ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasından sonra Merih'in ilk 11'e alınmaması sosyal medyada sorgulanmaya başladı. Bu sezon sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkan genç stoperin hak ettiği şansı almadığı aktarıldı.
 
Yine yedek kulübesinde kalan Merih Demiral için taraftarlar sert mesajlar yazdı. Merih'in artık oynaması gerektiği, hak ettiği şansı bulamadığı, oynama zamanının geldiği ve De Ligt'in yetersiz kaldığı yorumları paylaşıldı. 
 
Öte yandan, Merih Demiral'in A Milli Takım'da oynadığı da anımsatıldı.
 
(Fotomaç)
 
 

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