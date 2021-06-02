Star.com.tr 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:09 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:09

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen mili stoper Merih Demiral Napoli'nin radarında. İtalya basınından Fausto Momblano Merih'in Napoli tarafından Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'nin alternatifi olarak görüldüğünü belirtti. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koulibaly için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Napoli, bonservis geliriyle savunmaya Merih'i transfer etmeyi düşünüyor.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ



23 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Juventus'ta 15'i lig olmak üzere toplamda 24 maça çıktı. Türkiye A Milli EURO 2020 kadrosunda bulunan Merih Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Öte yandan Napoli-Merih Demiral haberini aktaran İtalya gazeteci Juventus'un Cristiano Ronaldo transferini de ilk gündeme taşıyan isim.