Juventus'ta sürpriz Hakan Çalhanoğlu planı

11 Ekim 2020 Pazar 22:40 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 22:40

Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansı sonrası İtalyan devi Juventus transfer planı yapmaya başladı.

Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.

JUVENTUS HAZIRDA BEKLİYOR



Bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.

Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.