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Spor

Juventus'ta sürpriz Hakan Çalhanoğlu planı

Milan'ın milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Juventus'un transfer planları yaptığı iddia edildi. Torino ekibi, 2021 yazında sözleşmesi sona erecek Çalhanoğlu için hazırda bekliyor.

11 Ekim 2020 Pazar 22:40 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 22:40
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Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansı sonrası İtalyan devi Juventus transfer planı yapmaya başladı.

Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.

JUVENTUS HAZIRDA BEKLİYOR

Bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.

Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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