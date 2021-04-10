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Spor

Juventus'ta sürpriz Merih Demiral kararı! Büyük kriz...

İtalya Serie A'da Juventus milli futbolcu Merih Demiral için gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Mali kriz içinde olan İtalyan devi bu sezon 113,7 milyon euro zarar etti. Böylelikle Juventus'ta Merih Demiral da satış listesine koyulan yıldızlar arasına girdi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 18:19 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:19
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İtalya Serie A'da son 9 yılın şampiyonu olan Juventus, koronavirüs pandemisinin etkilerini derinden hissediyor.

Ülkenin en çok kazanan kulüplerinin başında gelen siyah-beyazlılar, koronavirüs pandemisinin gölgesinde başlayan 2020/21 sezonunda 113,7 milyon euro zarar ettiğini açıkladı. Juventus'un sezon sonuna kadar 100 milyon euro kar etmesi gerekiyor.

Yaşanan mali kriz sonrası Juventus'un sezon sonunda birçok oyuncuyu satış listesine koyması bekleniyor.

MERİH DE SATIŞ LİSTESİNE KOYULDU

Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, birkaç ay önce bonservisini aldıkları Weston McKennie de dahil olmak üzere birçok futbolcuya gelen teklifleri değerlendirecek. Juventus McKennie ile birlikte Merih Demiral, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey ve Federico Bernardeschi'den elde edeceği gelirle mali olarak rahat nefes almayı hedefliyor. İtalyan devi ayrıca, 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayan Paulo Dybala'ya da yen sezonda kadroda yer vermeyecek.

50 MİLYON EURO...

A Milli Futbol Takımı'nın değişilmez isimlerinden olan Merih Demiral ile Real Madrid, Tottenham, Leicester City, Liverpool ve Bayern Münih'in istediği iddia ediliyordu. Juventus'un Merih için 50 milyon euronun altında teklifleri kabul etmeyeceği de öne sürülmüştü.

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